OTSEBLOGI JA FOTOD | Kahju! Karmen Bruus ei pääsenud Müncheni EM-il finaali

Bruusi isiklikust rekordist (1.96) on B-grupis tänavu rohkem hüpanud ukrainlanna Irina Geraštšenko (2.00) ja itaallanna Elena Vallortigara (2.00). A-grupis on rohkem hüpanud ukrainlanna Jaroslava Mahutšhihh (2.03). 1.96 on tänavusest hooajast ette näidata Marija Vukovicil (Montenegro) ja Angelina Topicil (Serbia). 1.95 on ületanud ukrainlanna Julija Levtšenko ning hollandlanna Britt Weerman.