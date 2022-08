Kukkumise tõttu peatatud Balti Keti velotuuri etapi võitis Martin Laas

Lätis sõidetud etapp möödus suuresti 4-liikmelise jooksikute grupi vedamisel. Enne esimest vahefinišit 30. kilomeetril Iecavas pääsesid eest slovakk Matuš Štocek (ATT Investments), Saksamaa koondise liige Nicolas Heinrich, leedulane Gustas Raugalas (Kaunas Cycling Team) ja taanlane Marcus Njor (Team IBT-BH CarlRas).



Etapi keskel 6 km pikkusele kruusalõigule jõudes oli jooksikute edu peagrupi ees 3.30. Siis aga hakkas juhtuma. Peagrupis toimus kruusalõigule jõudes suurem kukkumine ning võistluste peakohtunik otsustas kruusalõigu järgselt võidusõidu peatada. Arusaamatust oli esialgu palju, ent võistlus seisis. Mõnel seetõttu vedas, mõnel mitte, sest suur grupp oli lagunenud kruusalõigul oluliselt väiksemaks ja kätte võidetud edu võeti ühtäkki käest. Küll vedas liidril Rait Ärmil, kes lõhkus kruusal rehvi ja sai peagruppi tagasi puhtalt tänu võistluste seisakule.



Lõpuks mindi uuesti liikvele ning neli jooksikut lasti kohtunike otsusega tagasi kolme ja poole minuti kaugusele. Kuna peagrupp võttis asja väga rahulikult hakkas vahe jõudsalt kasvama ning paisus kiirelt pea seitsmele minutile. Sõita jäi sel hetkel juba vähem kui 70 kilomeetrit. Hakkas tunduma, et tulebki jooksikute päev, aga tee pööras küljetuule peale ning mitmed tiimid nägid võimalust konkurentide elu põrguks teha.

Läks täisgaasiga sõitmiseks ja jooksikutelt võeti neli minutit vahet tagasi vähem kui 20ne kilomeetriga. Kõik oli taas peagrupi kätes ja kontrolli all.



Viimased jooksikud saadi kätte juba Sigulda linnatänavatel umbes kolm kilomeetrit enne finišit. Kõige enam tegi peagrupi ees tööd Eesti koondis ja vaev sai tasutud – Norman Vahtra, Gleb Karpenko, Siim Kiskoneni, Mihkel Räime ja Rait Ärmi eeltöö vormistas võiduks Martin Laas.

Teine oli etapil hollandlane Lars Rouffaer (Allinq Continental) ja kolmas sakslane Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck Development Team). Ärm oli kaheksas ja säilitas liidrikoha, edu sakslase Mika Hemingi (ATT Investments) ees on 7 sekundit. Laas tõusis tänu võidule teenitud boonussekunditele seitsmendaks.



Üksikasjalikud tulemused on leitavad Balti Keti velotuuri kodulehelt balticchaintour.com või aadressilt timing.ee.



Homme jõuab velotuur Eestisse. Taasiseseisvumispäeval sõidetakse 186 km pikkune etapp trassil Tartu – Antsla – Valga. Pidulik start antakse Tartust Eesti Rahva Muuseumi eest kell 11. Pool tundi hiljem on kõigil soovijatel võimalus ERM-i eest startida Retrosõidule ja stardipaigas uudistada Eesti Jalgrattamuuseumi eksponaate.



Balti Keti velotuur 2022 etapid:

18. august Panevežys – Panevežys, 156 km (Leedu)

19. august Jelgava – Sigulda, 147 km (Läti)

20. august Tartu – Antsla – Valga, 186 km

21. august Kuremaa – Tallinn, 207 km