Eesti jalgpallinoored kaotasid Leedu eakaaslastele 0:4

Eesti koondise peatreener Norman Põder tõdes mängujärgses intervjuus, et mängupilt hilisemale lõpptulemusele ei vastanud. „Poiste üle olen uhke, sest me mängisime julgelt ja südamega. Pole neile midagi ette heita. Täna jäime natuke hätta üleminekutel, ei jõudnud võibolla nii kiiresti liinidevahelist tasakaalu taastada kui oleks vaja olnud. Aga poisid tekitasid palju väravavõimalusi ja mis kõige olulisem, mängisid palliga julgelt,“ lausus Põder, vahendab Jalgpall.ee.

Päeva esimeses mängus oli Bulgaaria tulemusega 8:1 üle Moldova noortekoondisest. Järgmisena peetakse turniiril kohtumisi laupäeval, 20. augustil. Kell 13.00 on vastamisi Moldova ja Leedu ning kell 18.00 võõrustab Eesti Bulgaaria eakaaslasi. Mõlemad mängud toimuvad TNTK staadionil.

Piletilevis on müügil turniiripassid hinnaga 5 eurot, mida on võimalik soetada ka kohapeal ning mis tagavad sissepääsu kõigile sõprusturniiri kohtumistele. 2016. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta.