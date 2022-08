DELFI RIIAS | Jukka Toijala Kriisa vigastusest: loodetavasti saab Kerr varsti terveks. Alguses kartsime, et tema suvi on läbi

Jukka Toijala, pärast Tartu turniiri tahtsite teha kolm-neli tugevat treeningut, et asju juurde võtta ja koostööd lihvida. Kuidas see õnnestus?

Kahjuks tulid jälle vigastused ja haigused. Päris nii, et oleksime saanud kõik ühele leheküljele, pole juhtunud. Oleme nii rünnakul kui ka kaitses mõned asjad juurde võtnud ja täpsustanud, aga kuna Jõesaar, Raieste ja nüüd ka Kriisa on eemal, siis nendega on vaja veel asjad läbi teha. Spordis juhtub selliseid asju ja nüüd pakub nende puudumine taas võimalusi teistele.a