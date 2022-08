Soome sporditäht sõlmis lepingu Venemaa klubiga

Dinamo peatreener Konstantin Brijanski avaldas klubi pressiteate vahendusel rahulolu, et soomlane otsustas meeskonda edasi jääda.

„Klubina teeme kõik endast oleneva, et kaitsta mängijat negatiivsete mõjude eest, et ta saaks täielikult keskenduda võrkpallile,“ ütles Dinamo spordidirektor Sergei Zaitsenko.

Kuna soomlane ei lõpetanud kevadel Ukraina sõja puhkemise järel Venemaa klubiga lepingut ega kinnitanud suvel, et lahkub Venemaalt, arvati Kerminen rahvuskoondisest välja.

Suvel tunnistas Kerminen STT-le antud intervjuus, et viimased kolm kuud on olnud tema elu raskeim periood. „See on olnud raske eelkõige hingelise poole pealt, asju olen läbi mõeldud päeval ja öösel,“ ütles soomlane.