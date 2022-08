Sõjas karastunud Ussõk tegi hullumeelselt trenni ning võib anda profipoksi Lunastajaks peetud Joshua karjäärile surmahoobi

Saudid on viimastel aastatel spordimaailmas ülimalt aktiivsed ning nüüd pandi lauale ligemale 100 miljonit eurot, et Ussõki ja Joshua kordusmatš endale saada. Esialgu tuli tiitlimatši paaril korral edasi lükata. Kõige suurema hoobi andis Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu. Ussõk haaras venelaste invasiooni järel relva ning asus Kiievit kaitsma. Sport jäi loomulikult tagaplaanile. Aja möödudes leiti, et Ussõk saab riigile rohkem abiks olla poksiringis. Nii asuski 35-aastane ukrainlane hullumeelselt treenima ning võttis ette katsumusi, mis on tavainimese jaoks mõeldamatud.