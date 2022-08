Milliste stsenaariumite puhul tuleb Rovanperä juba Belgias ralli maailmameistriks?

Maailmameister selgub Belgias juhul kui Rovanperä võidab ralli ja punktikatse ning samal ajal… … Tänak on etapil üheksas ja punktikatsel maksimaalselt viies … Tänak on etapil kümnes ja punktikatsel maksimaalselt neljas … Tänak jääb etapil esikümnest välja ja pole punktikatsel kolmandast kohast kõrgemal Ja lisaks … Neuville on etapil kaheksas ja punktikatsel maksimaalselt viies … Neuville on etapil üheksas ja punktikatsel maksimaalselt kolmas … Neuville on etapil kümnes ja punktikatsel maksimaalselt teine

