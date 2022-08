Balti Keti velotuuril haaras liidrisärgi Eesti koondis

Kõige arvukamalt ehk kolme ratturiga olid ees esindatud Eesti koondis ja Leedu profiklubi Kaunas Cycling Team. Vahe peagrupiga hakkas jõudsalt kasvama ja õige pea oli selge, et etapi võitjat tuleb otsida jooksikute hulgast. Teise vahefiniši 62. kilomeetril võitis belglane Mathis Avondts (Alpecin-Deceuninck Development Team) ja kolmanda vahefiniši 117. kilomeetril lätlane Alekss Krasts (Ampler-Tartu2024). Etapivõidu nimel hakkasid rünnakud pärast viimast vahefinišit kui sõita jäi pisut vähem kui 40 kilomeetrit. Korduvate rünnakute tulemusena lagunes jooksikute grupp kolmeks ja ette jäi seitse meest. Sinna mahtus ainsana kahe liikmega Eesti profitiim Ampler-Tartu2024, aga ülekaalu võiduks nad vormistada ei suutnud. Kergelt ülespoole looklevas finišis Panevežyse linnatänavatel oli kiireim Rait Ärm, kellele järgnesid sakslane Mika Heming Tšehhi profitiimist ATT Investments ja norralane Oskar Myrestol Johansson (Uno-X Dare Development Team).



Esimeste lõpuaeg 3:17.34, mis teeb etapi keskmiseks kiiruseks 47,5 km/h.

Baltikumi meestest oli Pauls Rubenis neljas, Mantas Januškevicius viies, Alekss Krasts seitsmes, Gert Kivistik kaheksas, Venantas Lašinis üheksas, Martin Laas 12. ja Mihkel Räim 13. Peagrupp jõudis finišisse 11 minutit hiljem.



Üksikasjalikud tulemused on leitavad Balti Keti velotuuri kodulehelt balticchaintour.com või aadressilt timing.ee.



Homne teine etapp sõidetakse Lätis trassil Jelgava-Sigulda. Etapil on pikkust 147 kilomeetrit, start antakse kell 12.



Balti Keti velotuur 2022 etapid:

18. august Panevežys – Panevežys, 156 km (Leedu)

19. august Jelgava – Sigulda, 147 km (Läti)

20. august Tartu – Antsla – Valga, 186 km

21. august Kuremaa – Tallinn, 207 km



Velotuuri kõik etapid on otsepildis nähtavad Delfi portaali ja võistluste kodulehe vahendusel