Eesti Paralümpiakomitee ja FC Flora korraldavad laupäeval Lillekülas suure paraspordipäeva „Sport ühendab!“

Eesti Paralümpiakomitee liikumisharrastuse juht Kaia Kollo: „Paraspordipäeval tahame näidata, et sporti peaks saama teha igaüks. Mulle väga meeldib mõte, et igas kehas on energia ja seda on võimalik panna kuidagi tööle. Sageli ei mõeldagi sellele imelisele võimalusele liikuda enne, kui me seda enam tavapäraselt teha ei saa. Ja kui me siis näeme või kohtame neid inimesi, kes vaatamata erinevatele takistustele siiski harrastavad aktiivset eluviisi ja rõõmuga spordivad, siis on see suureks eeskujuks ja motivatsiooniallikaks. Meie soov on hägustada piire, murda müüte ning näidata, et sport ühendab ja koos on võimalik sportida. Vahel tuleb vaid olla leidlik. Ootame kindlasti kõiki inimesi, suuri ja väikeseid uurima erinevate paraspordialade kohta ning neid ka päriselt ise proovima. Lisaks on mul hea meel, et paraspordipäeva mõte ja initsiatiiv tuli just meie enda liikmelt. See näitab, et inimesed teevad oma asja südamega.“