OTSEBLOGI JA FOTOD | Müncheni EM: äikesetorm segas ajakava, Ingebrigtsen tegi kuldse duubli, Thiam võttis järjekordse kulla

Toomas Merila käe all harjutav Tugi, keda Münchenis juhendab Magnus Kirt, odaviske kvalifikatsioonist edasi ei pääsenud. Tema parimaks jäi katseks 54.38, mis andis 18. koha. Finaali viis viimasena tulemus 57.40.

Lisaks jätkub täna naiste seitsmevõistlus ning õhtul jagatakse välja mitu medalikomplekti. Seitsmevõistluses on kahekordne olümpiavõitja ning valitsev maailmameister Nafissatou Thiam on kindel liider 5776 punktiga. Annik Kälin on teine (5604 p), Adrianna Sulek kolmas (5560) ja Noor Vidts neljas (5497). Seitsmevõistlusele pannakse punkt kell 22.55 toimuva 800 m jooksuga.