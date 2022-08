Sõrme vastase kannikate vahele surunud ragbiäss sai pika võistluskeelu

Karistuse määranud kohtunike kogul, kus olid ka kaks endist mängijat, polnud mingit kahtlust, et tegu oli tahtlik. „Videopildis on näha Corey Normani vasaku käe liikumist Oliver Holmesi tagumikku,“ seisis ametnike avalduses.

Norman ise ennast süüdi ei tunnistanud, aga tema kaitsekõne liigat ei rahuldanud. „Normani sõnul haaras ta vastast pükstest, et teda maha tõmmata, kuid videost seda pole näha. Seal on näha, et ta asetas oma käe ja sõrmed tahtlikult vastaste istmikule. Põhinedes Holmesi endale ütlustele ja kaasmängijate reaktsioonile, siis oleme kindel, et asi oli tahtlik ja Normani süü on tõestatud,“ jätkasid nad.