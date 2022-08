Lakersiga lepingut pikendanud LeBron James tõuseb korvpalliajaloo palgakuningaks

Kogu karjääri jooksul tõuseb 37-aastase Jamesi palgaraha vähemalt 532 miljoni dollarini, mis on NBA ja kogu korvpalliajaloo rekord. Seni hoidis selles arvestuses esikohta Kevin Durant.

Lepingupikendus kehtib 2025. aasta suveni, aga viimane hooaeg ehk 2024/2025 on n-ö mängija valik. Seega on Jamesil võimalik 2024. aasta suvel vabaagendiks saada.

Enam kui kaheaastast lepingupikendust polnud Jamesil võimalik sõlmida, sest senise lepingu lõppedes (järgmisel suvel - A.K.) on ta 38-aastane. NBA reeglites jookseb just 38-aastaste või vanemate pallurite puhul piir, kus võimalikud on ainult ühe- või kaheaastased lepingupikendused.