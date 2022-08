OTSEBLOGI | Tänakul on kahele viimasele kiiruskatsele minnes Evansi ees veel 6,7-sekundiline edumaa

Belgia MM-ralli viimane võistluspäev algas Elfyn Evansi kahe järjestikuse katsevõiduga, kuid waleslane pole olnud piisavalt kiire, et puhta sõiduga Ott Tänakust päeva lõpuks mööduda. Kahe viimase katse eel on Tänaku edu 6,7 sekundit.