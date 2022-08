OTSEBLOGI | Tänak läheb Belgia ralli viimasel neljal katsel Evansi ees esikohta kaitsma

Belgia MM-rallil jääb viimasel päeval sõita neli kiiruskatset kogupikkusega 51 kilomeetrit. Pärast Thierry Neuville'i 15. katse väljasõitu uuesti liidriks tõusnud Ott Tänaku edu Elfyn Evansi ees on 8,2 sekundit. Saarlasel on hea võimalus võita sel hooajal kolmas ralli, mis oleks juba teine järjestikune.