Korvpallur Kasper Suurorg sõlmis EuroCupis mängiva Hispaania klubiga pika lepingu

Joventut on Pratiga teinud pikki aastaid koostööd. Paljud noored lepinguga seotud pallurid on mängupraktikat koguma saadetud just Prati võistkonda. Eelmisel hooajal kuulus Prat Hispaania tugevuselt teise liigasse (LEB Gold), kus jäädi tagantpoolt kolmandaks. Sellega kukuti astme võrra madalamale.