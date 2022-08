Jari-Matti Latvala kavatseb Soome rallil teha suure tagasituleku

Latvala sõnul on tal kindel eesmärk: lähiaastatel osaleda ka Soome MM-etapil. Ja mitte niisama, vaid Rally1 autoga ja sõita võimalikult kõrge koha peale.

„Sellised mõtted on mul peas olnud juba pikalt. Aga tänavune Soome MM-ralli ja selle järel Lahti ralli, kus ise sõitsin, panid mind veel rohkem mõtlema. Vaja on see ühel korral veel ära teha. Uue generatsiooni Rally1 autoga oleks Soomes sõita midagi erilist,“ lisas ta.