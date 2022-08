Rafael Nadal ei uskunud ootamatult sülle kukkunud võimalust enam iial avanevat

„Et mul selline võimalus avaneb, tähendab mulle palju. See on midagi, mida ma ei uskunud enam kunagi juhtuvat,“ ütles seni kaheksal korral maailma esireketiks tõusnud Nadal, kes seda positsiooni hoidis viimati 2020. aasta veebruaris. „Aga siin me oleme. Peamine on püsida terve ning lõpetada hooaeg nii, et ma olen kõikidel enda jaoks planeeritud turniiridel osalenud.“