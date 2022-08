Keila korvpallimeeskond palkas pika horvaadi, kellest peaks Eesti-Läti liigas saama korvi all domineeriv mängija

„Mul on väga hea meel, et minust sai selle klubi mängija. Kuulsin, et tegemist on väga positiivse kogukonnaga ja annan sel hooajal kõik endast oleneva, et anda meie fännidele emotsioone, nautida mänge ja saavutada meeskonnana parim võimalik tulemus,“ sõnas horvaat pressiteate vahendusel.