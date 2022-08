TÄNA OTSEBLOGI | Eesti võrkpallikoondis läheb Belgias EM-finaalturniiri piletit kindlustama

„Viimastes trennides olen näinud head energiat, see on ülimalt oluline. On võitluslikkust ja head emotsiooni. Sellise suhtumisega on mängule hea vastu minna, usume, et suudame Belgiat võita ja suudame oma peamise eesmärgi täita ehk EMile jõuda,“ ütles koondise peatreener Fabio Soli Eesti Võrkpalli Liidu kodulehe vahendusel.