BLOGI | Eesti võrkpallikoondis lõpetas valiksarja 0:3 kaotusega, aga pääses EM-finaalturniirile

Vaevalt oli mäng Roeselares alanud, kui selgeks sai, et valikgruppide teise koha omanike võrdluses jäävad Läti ja Slovakkia olenemata meie mängu tulemusest Eesti selja taha. Nimelt pääsevad finaalturniirile seitsme alagrupi võitjad ja viis parema koha omanikku, kusjuures neljas neljaliikmelises grupis ei lähe sellesse arvestusse teise koha omanike mängud tabeli punaste laternatega. Hiljem selgus, et Eestist ei saa mööduda ka Horvaatia, mis tähendab, et kui Venemaa peaks mingi ime läbi EM-il osalema, on Eestil ka siis koht EM-il tagatud.



Eesti rünnakuprotsent jäi mängu lõpuks 43%, Belgial 56%, vastuvõtuprotsendid vastavalt 51% ja 54%. Eesti kogenuimatest meestest tegi Renee Teppan kaasa vaid avageimi, Robert Täht vahetati välja teise geimi keskel. Sinilõvide suurimaks punktitoojaks oli Märt Tammearu 11 punktiga (+8, rünnak 55%), Henri Treial lisas 8 (+6), Kristo Kollo 7 (+3) punkti.