Eesti võrkpallikoondise peatreener otsustava mängu eel: trennis on head energiat ja võitluslikkust

Eesti on hetkel C-alagrupis esikohal kahe võidu ja ühe kaotusega, punkte on koos 7. Belgia on teisena samuti võitnud kaks mängu, ent kaotusevalu pole nemad veel tundnud ja neil on kaks mängu pidamata, Eestil üks. Punkte on Belgial 5. Fääri saartel pole võidu- ega punktiarve avatud. Esimese omavahelise mängu Eestiga võitis Belgia 3:2.

Eesti koondise peatreener Fabio Soli ütles pärast viimast treeningut, et on meeskonna olekuga rahul. „Viimastes trennides olen näinud head energiat, see on ülimalt oluline. On võitluslikkust ja head emotsiooni. Sellise suhtumisega on mängule hea vastu minna, usume, et suudame Belgiat võita ja suudame oma peamise eesmärgi täita ehk EMile jõuda,“ ütles Soli.