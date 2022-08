Elon Musk rabas jalgpallimaailma: muide, ma ostan Manchester Unitedi

Nimelt säutsus Musk ootamatult ühe oma postituse alla, et soovib Inglismaa suurklubi ära osta: „Muide, ma ostan Manchester Unitedi, olete teretulnud.“

Kuna Unitedi hooaja algus on olnud täiesti kohutav, kahe vooru järel hoitakse Premier League'is viimast kohta, siis läksid mõistagi paljud poolehoidjad teadaande peale väga elevile. Hiljem aga selgus nende kurvastuseks, et Musk ei mõelnud klubi ostmist sugugi tõsiselt. „Ei, see oli lihtsalt üks Twitteri vana nali. Ma ei osta ühtegi spordivõistkonda,“ vastas ärimees ühele uudishimulikule kasutajale.