PINGERIDA | Korvpallikoondise 17 EM-mängu: Belgia blamaaž, Kuusmaa kontserdid ja sakslaste sugemine

17. Eesti - Belgia 55 : 84 (2015. aasta EMi alagrupi teine mäng)

16. Eesti - Tšehhi 57 : 80 (2015. aasta EMi alagrupi avamäng)

Kuidas võtta mängud kokku kahe lausega? Peatreener Tiit Sokk peale kaotust Belgiale: „See oli vist mu elu üks halvemaid mänge. Valisime küll kaitsetaktika, kus me mehi vahetasime, aga lihtsalt ilma igasuguse taktikata tehti meile üks-üks olukordades ära.“

Mis toimus? 2015. aasta viiendal septembril oli eestlased täis lootust. EM-turniirile eelnesid vastuvõtud, üritused, dokfilmid, sarnased lollil artiklid nagu te praegu loete ja muu möll, tee Riiga leidis mõnituhat fänni. Paberil loodeti, et Belgia ja Tšehhi mängust tuleb vähemalt üks võit. Kahe päeva pärast oli koondis saanud kaks jubedat kaotust, fännid vilistasid meeskonna välja ja 14 aastat varem läbipõlenud koondist vedanud Martin Müürsepp küsis sotsiaalmeedias: „Viha, uhkus, teravus, kus see kõik on?“

Miks läks nii? Tšehhide mänguplaan seisnes Eesti kaugvisete nullimises ja see töötas hästi, sest meil polnud mängijaid, kes individuaalse meisterlikkusega suutnuks ära kasutada pakutud võimalused korvile lähemalt skoori teha. Kõrge survega panid nad korduvalt eksima ka meie tagamehed. „Nad said alguses oma kindluse kätte ja sundisid meile oma mängutempo peale. Sinna see mäng läks. Nad olid meist lihtsalt paremad,“ tõdes kuus pallikaotust teinud Sten Sokk. Tema treeneri isa Tiik Sokk nentis, et närviline oli eelkõige algus. Eesti kaotas esimese veerandi 9:18 ja poolajaks oli vahe tšehhidega juba 19 silma. „Iseenesest tegime kaitses kõva töö, aga nad panid esimesed korvid ära ja said hästi minema. Meie panime kolm-neli lay-up'i mööda. Neil on hästi hea line up - pikk ja liikuv. Oli karta, et võime sellega hätta jääda. Oleksime pidanud kõik oma pisikesed võimalused ära kasutama,“ võttis matši kokku Sokk. Kohtumine Belgiaga aga oli veel hullem ja päädis fännide vilekooriga...