Eesti koondise nurgaründaja mängib täna õhtul justkui kodus. „Tribüünid tulevad ilmselt päris täis“

„Kodune tunne on siia tulla. Tunne on, nagu hakkaks juba klubihooaeg pihta, mitte nagu Fääridel, kus uus saal vajas harjumist. Nagu teeks täitsa tavalist trenni nagu terve eelmine hooaeg,“ rääkis Tammearu (21) tänase ülitähtsa EM-valikmängu eel Eesti Võrkpalli Liidu Facebooki lehele antud videointervjuus.

Tammearu sõnul käib Knacki kodumänge vaatamas keskmiselt tuhat inimest matši kohta ning tribüünid võivad ka täna õhtul meeldivalt täis olla. „Eeldan, et tuleb palju rahvast. Ei ole päris naljategemise mäng. Nii mõndagi on arvel. Kas just täismaja, aga tribüünid on täis,“ usub ta.

Kas Tammearu ka ise kohalike fännide erikohtlemist loodab? „Fännid on ikka Belgia poolt, kuid minu „teine pere“, kelle juures ma õhtust söömas olen käinud, ütlesid, et tahaksid Eesti lipu tribüünile tuua. Usun, et tuleb pigem mõnus atmosfäär. Keegi mind ei vihka, aga ega nad rõõmsad ka ei ole, kui neile pahandust teha.“

Mida tuleks täna Belgia vastu teisiti teha kui avamängus Tallinnas, mille Eesti kaotas 2 : 3? „Mõned tähtsad asjad on, mida me esimeses mängus nii hästi ei teinud. Ma ei hakka neid välja tooma. Pigem tuleb enda asjad korrektsemalt teha. Mäng oli tasavägine. Kaks punkti - ja oleks võinud teistpidi minna. Midagi suurt muuta pole vaja. Mõned üksikud asjad.“

Viimased kaks mängu pidas Eesti endast selgelt nõrgema Fääri saarte vastu. Siit-sealt kostus, et meestel oli raske end nii suure tasemevahe tõttu kokku võtta ja mänguks keskenduda. Tammearu usub, et nüüd on kõigil keskendumine paigas. „Teame, mis mängus on. Kindlasti tuleb võita, et koht EM-il kindlustada. Kellelgi ei saa küsimust olla, et läheks nüüd pehmelt peale. Siin on ikkagi väga suured asjad mängus,“ lisas ta.