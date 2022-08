Sel nädalavahetusel saab Tihemetsas lõpplahenduse põnev Castrol motokrossi EMV sari

20.-21. augustil toimuvale neljandale Eesti meistrivõistluste etapile läheb liidrina Kärcher MX Open klassis vastu Gert Krestinov (Honda, Motoextreme, 154 punkti). Talle järgnevad 145 punktiga Karel Kutsar (KTM, Sõmerpalu MK) ja 142 punktiga Erki Kahro (Husqvarna, RedMoto Racing). „Viimasele etapile minnes on hea omada 9-punktilist edu,“ ütles Krestinov, kes lubab sel laupäeval starti minna võidumõtetega. „Tihemetsa rada on mulle alati meeldinud ja hästi ette valmistatud,“ lisas ta.



MX2 klassis juhib 135 punktiga soomlane Sampo Rainio (Honda), kuid temast vaid punkti kaugusele jääb Kaarel Tilk (Husqvarna, Sõmerpalu MK) ning 122 punkti on lätlasel Toms Macuksil (KTM). MX125 klassis hoiab 143 punktiga liidripositsiooni Tomass Saicans (KTM), 130 punkti on Tristan Uigal (KTM, KTL Racing) ja Joosep Pärnal (KTM, Pärnu Motoclub) 103 punkti.



Külgvankritel on oma järjekordset Eesti meistritiitlit püüdmas Kert Varik / Lari Kunnas (Husqvarna, AYR Racing Team), neil on maksimaalsed 150 punkti. 130 punktiga on teisel kohal noor Läti vendade paar Daniels ja Bruno Lielbardis ning neist ei ole kaugel Gert Gordejev / Kaspars Stupelis (Husqvarna, RedMoto Racing, 122 punkti).



Quadide klassis tuiskab aga rajale Euroopa meistrivõistluste liider Kevin Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub), kes samuti omab maksimaalset punktisummat ning soovib eelmisel aastal kaotatud meistritiitlit tagasi nõuda. „Viimasele etapile lähen eesmärgiga võita tagasi Eesti meistritiitel,“ ütles Saar, keda on ees ootamas 12-tunni meeskonnavõistlus Prantsusmaal ja quadide Rahvuste kross koos Priit Järvloo ja Mihkel Salujõega. „Lisaks on minu jaoks on väga tähtis tervena ära minna, sest ees on ootamas tähtsad võistlused välismaal.“ Castrol motokrossi EMV punktiarvestuses järgnevad Saarele hetkel Karl Robin Rillo (Yamaha, RedMoto Racing) 118 punkti ja Rasmus Sõna (KTM, Äksi39Team) 98 punktiga.



Lisaks eestlastele on Tihemetsas osalemas ka rohkelt välisvõistlejaid teistest Balti riikidest ja Soomest.



Laupäeval on kavas sooloklasside sõidud, pühapäev on külgvankrite ja quadide päralt. Pühapäeval toimub lisaks tavapärastele klassidele ka MX Veteran 60+ klassi võidusõit korraldaja karikale, mis on seotud Tihemetsa Motoklubi eestvedaja Väino Lensmenti äsja möödunud 60nda juubeliga.



Esimene võistlussõit stardib mõlemal päeval kell 11:15.