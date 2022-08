50 meetrit enne lõppu esikolmikusse mahtunud Zirk leppis EM-i finaalis kuuenda kohaga

Kui 2016. aastal sai Zirk EM-il oma parimal distantsil 28. (50m liblikat), 2018. aastal 26. (200m liblikat) ja möödunud hooajal kaheksanda koha (400m vabalt), siis sel aastal on ta Euroopas kuue mees. „Jätsin täna basseini kõik, mis minu sees oli. Basseinist tulin välja Euroopa paremuselt kuuenda mehena. Vaadates kogu seda aastat, kus alguses ei pidanud suvel üldse MM-i toimuma, seejärel lisati see kalendrisse ning nüüd tuli otsa veel EM. Karjääri parimad kohad nii MM-il kui EM-il - muidugi oleksin ma tahtnud täna olla medalil, sest ma ei uju selleks, et lihtsalt osaleda finaalis. See oli tänase päeva maksimum,“ võttis Zirk sotsiaalmeedias võistluse kokku.

Ta jätkas. „Siiski teadmine, et olen Euroopa absoluutses tipus, annab palju energiat järgmiseks kaheks aastaks, mis kulmineerub 2024. aasta Pariisi olümpiamängudega. Samm sammult ja aastast aastasse olen suutnud enda kohti tiitlivõistlustel parandada. Teame treeneriga, et üks samm on vaja veel teha, ning annan endast kõik, et see realiseeruks.“