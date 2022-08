Otepääl toimub sel nädalavahetusel rahvusvaheline rullsuusatamise MK-etapp

Kolme võistluspäeva jooksul stardivad sportlased vabatehnika sprindis ja vabatehnika mass stardis. Pühapäeval ootab naisi ees Tehvandi Spordikeskuse rulliradadel klassika 10 km ja meestel 15 km sõit. Tutvu võistlusprogrammiga SIIN ja rajakaartidega täpsemalt SIIN, vahendab Eesti suusaliit.

Nagu eelmistelgi aastatel, tuleb Itaalia kohale spetsiaalse rullsuusakoondisega. Sel aastal on esmakordselt osalemas Hiina, Kazakhstani ja Taiwani esindused. Eestit asuvad esindama teiste hulgas Martin Himma, Henri Roos, Alvar Johannes Alev, Kaarel Kasper Kõrge, Mariel Merlii Pulles, Kaidy ja Keidy Kaasiku, Aveli Uustalu

Esimese võistluspäeva osalejate nimekirjaga saab tutvuda SIIN. Rahvusvahelist rullsuusa etappi Otepääl korraldavad Eesti Suusaliit ja Emajõe Suusaklubi. Võistluste peakorraldaja Kristjan Külma sõnul on ettevalmistused kulgenud sujuvalt ja samas mõeldakse vaikselt juba järgmiselegi aastale: „Sel aastal on osalejaid rohkem kui varasemalt ning ootame kõiki raja äärde kaasa elama! Kahju on vaid sellest, et olude sunnil ei toimu sel aastal ühte sõitu Tartu linnas. Aga teeme tööd sellel rindel, et järgmisel hooajal Tartus tagasi olla.“

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk sõnul on võistluse korraldamine sujunud plaanipäraselt: „Rõõm on tõdeda, et juba kolmandat aastat koguneb Eestisse kõrgetasemeline rullsuusaseltskond ning lisaks tavapärastele rullsuusariikidele on seekord oodata osalejaid ka Hiinast ja Taiwanist. Võistluse eesmärk on tuua Eestisse võistlema maailma parimad rullsuusatajad ning seeläbi tutvustada ka Eestit kui atraktiivset sihtkohta.“