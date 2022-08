Poola peredraama – tülis superstaaridest vennad ei mahu ühte korvpallikoondisesse

Uuest hooajast Hispaania kõrgliiga satsi Zaragoza esindav Marcel Ponitka jäi taas Poola koondisest välja, 24-aastase tagamängija sõnul on selles süüdi temast neli aastat vanem vend. „Sain info, et treenerid soovinuks mind kaasata, aga Mateusz ei näe võimalust, kuidas ta suudaks olla rahvusmeeskonnas minuga ühes tiimis,“ lausus noorem veli, kellel jääb EM-il platsil käimata.

Marceli väitel on tegu kahe venna omavahelise tüliga, mis mõjutab asjatult tervet rahvusmeeskonda. „Ma ei tunne, et oleksin milleski süüdi. Ma ei saa aru, miks Mateusz mu karjääri arengut takistab. Mul pole midagi varjata. Kui Mateusz tunneb, et meil on omavahelised probleemid, siis ta ei tohiks pead liiva alla matta. Me peaksime istuma maha ja rääkima nagu kaks meest. Praegu ta mängib minu kulul mingeid mänge,“ rääkis ta eelmise nädala keskpaigas.