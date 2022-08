DELFI MÜNCHENIS | Teivashüppes nulli saanud Karel Tilga pettunult: see võtab kogu hooaja kokku

Ehammeri ja Desteri edu on siiski mõneti petlik. sest oma parimates kümnevõistlustes on nad oda visanud umbes 55 meetri kanti. Kui Õiglane saadab oda märgatavalt üle 70 meetri, milleks ta on vägagi võimeline, siis teeks ta suure sammu medali suunas. Suurimaks kullaohustajaks võib siiski endiselt pidada kaheksandal kohal asuvat Niklas Kauli, kes on tuntud väga tugeva odaviskaja ning 1500 m jooksjana. Tal on koos hetkel 6682 punkti.