VIDEO | Noored krosskardisõitjad treenisid Kehalas NEZ-etapiks

„Rõõm on tõdeda, et koostöös FIA-ga algatatud noorte krosskardisari on edukalt käima läinud,“ sõnas EAL juhatuse esimees Janis Kaal. „Tänaseks oleme jõudnud hooajaga nii kaugele, et võistlejatel on esimesed head võistluskogemused käes ja tundsime, et siit edasi tuleb kasutada professionaalsete sõitjate abi. Mul on väga hea meel, et Sten Oja leidis aja ja võimaluse noori juhendada.“