Kaks Eesti noorvõrkpallurit lähevad treenima Itaalia tippklubi juurde

See võimalus tuli tänu Eesti koondise peatreeneri Alessandro Orefice kontaktidele, kes tunneb ka naiskonna itaallasest peatreenerit Massimo Barbolinit.

„Et septembris-oktoobris on toimumas naiste maailmameistrivõistlused, on mitmed Scandicci mängijad sellega seotud ja nii vajasid nad trennidesse kaheks kuuks uusi mängijaid. Nora ja Häli on suure potentsiaaliga ning ma väga loodan, et see võimalus annab neile lisamotivatsiooni võrkpalliga edasi tegelemiseks. Suhtlesin Scandicci peatreeneriga ja pakkusin tüdrukutele seda võimalust, millest nad kinni haarasid. Nad saavad minna kahekesi koos ja usun, et saavad sealt suurepärase kogemuse igas mõttes. Ka naiste koondise üldkehalise ettevalmistuse treener Maurizio Negro on samas linnas ja saab neile vajadusel abiks ja toeks olla,“ rääkis Orefice.

„Scandicci näol on tegu tõelise tippklubiga, kus on kõrgel tasemel nii võrkpallipool kui kogu muu sinna juurde kuuluv. Ma loodan, et nad naasevad Itaaliast positiivsel noodil ja see annab tõuke, et juba lähitulevikus välislepinguni jõuda. Ma usun nende võimetesse ja usun, et Itaalias suudavad nad end parimast küljest näidata. Samal ajal tahan rõhutada, et see pole tüdrukute jaoks testimine või eksam, vaid võimalus ennast arendada. Tegime nendega ka lepingu, et kõik oleks korrektne ja annaks aimu sellest, kuidas asjad tippvõrkpallis käivad,“ lausus koondise peatreener.

Orefice lisas, et sellisest käigust tõuseb kasu kogu Eesti võrkpallile. „See on hea ka Eesti võrkpallile üldisemalt, minu üheks eesmärgiks on ka siinseid noori arendada ja aidata ja kui kaks mängijat saavad sel moel arendada, on kõik õnnelikud. See on tippklubides tavapärane, et suurturniiride ajal võetkase abijõude. Ka Pariisis (Orefice on Prantsusmaa kõrgliiganaiskonna Pariisi Saint-Cloudi peatreener-toim) tuleb MMi ajaks nö asendusmängija USAst,“ lisas juhendaja.