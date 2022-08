Ott Tänak: Belgias läheb meeskonna energia Neuville'i toetamiseks

Belgia etapiks testimine algas kohe pärast Soome rallit. „Asfalti autoga ei ole jõudnud meeskond peale Horvaatiat edasi tegeleda erinevate kriitilisemate probleemide tõttu, seega katsume leida hetke olukorrast parima,“ rääkis Tänak.

Tänavu teist korda MM-kalendris olev Belgia ralli on ralliässa sõnul kogu aasta kõige kompaktsem ja sõitjasõbralikum. „Katsed on üksteisele lähedal ja samas ka hoolduspargi lähistel,“ märkis ta. „Ralli ise ei ole kindlasti lihtne, on palju lõikamisi ja väga palju ristmikke, kus eksida on pigem lihtne. Samuti väga palju pinnasemuutusi, mida saab teada vaid kogemusega ehk üldiselt teine aasta võiks siin juba parem olla.“

Belgia etapp ise on Tänaku sõnul unikaalne ja ei sarnane ühelegi teisele kalendris olevale rallile. „Kui paralleele tõmmata, siis ta on sarnane kunagi toimunud Saksamaa rallile, aga ka sellega võrreldes on omajagu erinevusi. Enamasti on teed sirged paljude ristmikega, aga suured lõikamised läbi kraavide ja pinnasemuutused teevad selle ralli keeruliseks,“ rääkis piloot.

Soome rallile tagasi vaadates nentis Tänak, et arvestades tööriistu, millega see ralli võita õnnestus, oli tegemist kindlasti ühe parima võiduga. „Ei olnud minu parim sõit, aga oli üks parimaid võite.“

Soomes näidatud agressiivset sõidustiili Belgia asfaltteedel ilmselt sellisel kujul kasutada ei saa, samas oli Tänak viimasel asfaldirallil Horvaatias lõpuni suures mängus sees ning kaotas Kalle Rovanperäle lõpuks vähem kui viie sekundiga.

„Horvaatias ei olnud me suures mängus oma hea kiiruse tõttu, pigem tarkade valikute pärast. Eks näis, mis Belgia nädalavahetus meile pakub,“ vastas Tänak küsimusele, milliste ootustega ta Belgia rallile vastu läheb. „Seal läheb meeskonna poolt kindlasti kogu energia Thierry toetuseks.“