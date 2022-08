VIDEO | Skandaal: Venemaa tennisistid käskisid rahumeelse Ukraina värvides poolehoidja staadionilt kõrvaldada

Nimelt ei meeldinud tennisistidele, et tribüünil istus naine, kes hoidis õlgadel Ukraina lippu, ning nad palusid pukikohtunikul asja osas midagi ette võtta. Kohtunik Morgan Lane käskiski fännil lipu kokku pakkida, sest tema hinnangul polnud selle kandmine kena käitumine, mille peale poolehoidja vastas, et teiste riikide okupeerimine pole samuti kena.

Teised pealvaatajad üritasid Lola nimelist poolehoidjat kaitsta, kinnitades turvamehele, et naine oli terve aja vaikselt istunud ning ta polnud teinud midagi, mis võiks mängijaid häirida. Väljakutöötajat see aga ei kõigutanud ning lõpuks otsustas Ukraina lippu kandnud poolehoidja teiste pealtvaatajate huvides tribüünilt lahkuda.

Olukord polnud sellega aga veel kaugeltki lõppenud, sest umbes pool tundi hiljem tuli Lolaga rääkima turniiri turvapealik, kes nõudis, et fänn lipu ikkagi ära paneks, sest see oli lubatud mõõtmetest suurem. Naine, kes ei soovinud liigset tüli tekitada, viis lipu kenasti oma autosse ning naases hiljem tennist vaatama.

Tunnustatud tenniseajakirjaniku Ben Rothenbergi hinnangul oli aga vales suuruses lipp selgelt otsitud põhjus: „Kõik, kes on kunagi Cincinnati tenniseturniiril käinud, teavad väga hästi, et sarnase suurusega lippe on igal aastal lehvitatud või staadionile üles pandud. Tavaliselt on need olnud kas Serbia või USA lipud. Nii et kohe kindlasti ei ole tegemist reegliga, mida korrapäraselt jälgitakse.“