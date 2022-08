OTSEBLOGI | Õiglane ja Uibo jätkavad Münchenis medalijahti, starti tuleb ka Pedriks

Kümnevõistluses on avapäeva järel medalimängus sees nii Õiglane kui Uibo. Õiglane lõpetas avapäeva viiendal kohal 4208 punktiga (-34 punkti rekordigraafikuga). Uibo asub avapäeva järel kümnendal kohal 4109 silmaga (-208 p). Tilga on 4036-ga 12. kohal (-317). Arvestades rekordigraafikuid, on kõrges mängus sees nii Õiglane kui Uibo.