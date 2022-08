OTSEBLOGI JA FOTOD | Õiglane on viimase ala eel kinni pronksis, Kaul ja Ehammer heitlevad kulla eest

Üheksa ala järel juhib võistlust Simon Ehammer 7842 punktiga, ent tema esikohta ohustab Niklas Kaul, kellel on kirjas 7664 silma, aga samas on ta noorest šveitslasest märgatavalt parem 1500 meetri jooksja. Ajaliselt lahutab mehi umbes 27 sekundit, aga meeste isiklikud rekordid on Kauli kasuks 29 sekundiga.