DELFI MÜNCHENIS | Uibo ja Õiglane püsivad medalimängus, Tilga loodab lõpuni tulla. Õiglane: armastan seda sporti ja tahan seda nautida

Kümnevõistlust juhib avapäeva järel šveitslane Simon Ehammer, kellel on viie aja järel koos 4661 silma. Võrreldes isikliku rekordi graafikuga (8377) on ta 25 punktiga plussis. Medalimängus on ka eestlased. 400 meetri jooksus uue isikliku rekordi püstitanud Janek Õiglase kaukas on 4208 punkti (11,01; 7.27; 14.82; 2.02; 48,80). Võrreldes oma rekordiseeriaga (8405) on ta 34 silmaga miinuses.

Medalimängus on ka Maicel Uibo, kel on kümnendana koos 4109 punkti (11,30; 7.23; 14.55; 2.08; 50,21), oma rekordgraafikuga (8604) võrreldes on miinust 208 punkti. Kahvatum oli hooaja esimest kümnevõistlust tegeva Karel Tilga päev, kes sai viie alaga kokku 4036 punkti (11,27; 7.28; 15.21; 1.96; 50,66) ja tema jääb oma rekordiseeriast (8484) maha juba 317 silmaga. Suursoosikuna jätkab kümnevõistlust sakslane Niklas Kaul, kes hoiab avapäeva järel 4184 punktiga seitsmendat kohta. Kuid tema trumpalad tulevad homme ja nii on ta võrreldes oma tippmargi 8691 graafikuga 20 punktiga plussis.

Õiglane lõpetas päeva isikliku rekordiga

Päeva isikliku rekordiga lõpetanud Õiglane oli senise võistlusega väga rahul. „Eesmärgiks võtsin joosta alla 49 sekundi, et esimene päeva 4200 punkti teha. Vist tuligi natukene üle. See on väga hea punkt päevale. Väga raske oli, aga mul on hea meel,“ rõõmustas Õiglane.