Vutiässast vägistaja – väidetavalt seitset naist kuritarvitanud tippjalgpallur astus kohtu ette

2017. aastal ostis Manchester City vasakkaitsja Monacolt 60 miljoni euro eest, ent viimati käis ta murul möödunud aasta augustis. Seejärel võeti ta 134 päevaks vahi alla, sel nädalal asus Mendy juhtumit arutama kodus ja meediasse on imbunud esimesed võikad üksikasjad.

Jalgpallurit süüdistatakse seitsme erineva naiste vastu toime pandud kümnes kuriteos, mis toimusid ajavahemikus alates 2018. aasta oktoobrist kuni eelmise aasta augustini. Mendy ise eitab nii kaheksat vägistamisjuhtumit, üht seksuaalrünnakut kui ka üht vägistamiskatset. Samuti on kohtu all Mendy 40-aastane sõber Louis Saha Matturie, keda süüdistatakse kaheksas vägistamises ja neljas seksuaalkuriteos, mis pandi toime kaheksa eri naise vastu, vahendab briti ajaleht the Sun.