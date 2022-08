Probleemid paradiisis: PSG-s kisub Mbappe ja Neymari vahel aina suuremaks tüliks

Prantsusmaa meedias on viimastel päevadel palju tähelepanu saanud PSG tähtmängija Kylian Mbappe. Esiteks sai kõvasti eetriaega laupäevane vahejuhtum liigamängust Montpellier’i vastu, kus keskväljamees Vitinha otsustas kiirel vasturünnakul sööta palli Lionel Messile ja see tõi Mbappes esile pahameelepurske. Nüüd kirjutab tunnustatud väljaanne L’Equipe, et Mbappe ja Neymar on omavahel tülli pööranud.