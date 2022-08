KORVPALLISTUUDIO | Abitreener Indrek Reinbok võiduka turniiri järel: oleme enam-vähem graafikus

„Me oleme oma tööriistakohvri tööriistade osas enam-vähem selgeks saanud. Paneme sinna töövõtteid juurde. Meil on oma playbook'i nii kaitse kui ka ründe osas veel lisa panna. Oleme enam-vähem graafikus, kuigi vahepeal tahaks, et asjad liiguks kiiremini. Aga ma arvan, et me jõuame ilusti valmis,“ võttis Eesti koondise abitreener Indrek Reinbok Delfi Korvpallistuudios kokku meeskonna hetkeseisu pärast nädalavahetuse võidukat turniiri Tartus.