Peatreener Klopp pole rahul UEFA ja FIFA tegevusega: „Praegusel teel on vaid üks suund ja see on vastu seina.“

Sakslane ei hoidnud ajakirjale Kicker antud intervjuus keelt hammaste taga ja oma koosa said nii rahvusvahelise vutiliidu FIFA kui ka Euroopa katuseorganisatsiooni UEFA juhid. „Järjepidevalt mõeldakse välja uusi turniire. Lisaks lastakse nüüd MM-ile rohkem riike peale, samuti kasvab EM suuremaks. Imeline!,“ oli 55-aastane juhendaja irooniline. „Praegusel teel on vaid üks suund ja see on vastu seina.“

Sakslase meelest pole see okei, et tippmängijad peavad iga kolme päeva tagant murul lippama, sest selliselt pole neil aega treenimiseks. „Ma ei taha kedagi solvata, aga juhin tähelepanu sellele, et mängimiseks on vaja mängijaid ja matšid on tõeliselt vaatemängulised vaid siis, kui väljakul on parimatest parimad,“ ütles sakslane, kelle sõnul on liialt paljud inimesed vait. „Kui ma olen ainuke, kes midagi ütleb, siis olgu nii. Mind ei huvita. Ma ei saa olla kõigi sõber.“