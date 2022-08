Latvala: oleme Soome ralli vigadest õppinud

„Ypres on väljakutseid pakkuv ja kiire asfaldiralli, kus on palju vaja tugevalt pidurdada ja lõikeid teha. Teele satub palju mustust. Kui vihma sajab, on asfalt tõesti libe. Autojuhid peavad teadma, kuidas rada lugeda ja määrata, kuidas haarduvus muutub,“ sõnas Latvala sel nädalal sõidetava Belgia etapi kohta.

MM-sarjas neljandal kohal asuv Elfyn Evans (Toyota) rõhutas, kui erakordne on Belgia etapp. „See on ainulaadne võistlus ja täiesti erinev eelmistest rallidest. Isegi võrreldes Horvaatia asfaldiralliga on Ypres hoopis teistsugune. Sirgeid ja mahapöördeid on palju, nii et selles mõttes tundub paberil lihtne, kuid tegelikult on asi sellest kaugel. Katsed on väga nõudlikud, eriti kui ilm muutub,“ ütles Evans.