OTSEBLOGI JA FOTOD | Õiglane on kümnevõistluses 7. kohal, Mayer katkestas. Hausenberg sai nulli. Kuidas läheb maratoonaritel?

Kümnevõistluses on kolme ala järel meie parim Janek Õiglane, kellel on 2515 punkti (tulemused 11,01; 7.27; 14.82). Tal on võrreldes oma rekordiseeriaga (8405) miinust 76 silma. Karel Tilgal on 2485 punkti (11,27; 7.28; 15.21) ehk -138 võrreldes rekordiseeriaga (8484). Maicel Uibol on hetkel 2426 punkti (11,30; 7.23; 14.55) ehk ta kaotab oma rekordgraafikule (8604) 134 silmaga.