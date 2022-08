OTSEBLOGI JA FOTOD | Kergejõustiku EM: Uibo, Õiglane ja Tilga andsid 100 m jooksuga veidi punkte ära, mida suudavad maratoonarid?

Maratoonarid lähevad Müncheni maratonil jahtima kõrget kohta meeskondlikus arvestuses, väga hea võistluse korral on võimalik ka meeskondliku medali püüdmine.

Eesti koondise ehk suurimad medalilootused on seotud kümnevõistlusega. Kümnevõistluses on suurfavoriidiks juulis USA-s maailmameistriks kroonitud prantslane Kevin Mayer. Kodupubliku ees loodab kõige kõrgemasse mängu sekkuda sakslane Niklas Kaul, medalinõudlejaid on teisigi.