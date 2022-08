Kuidas eestlased 130-kiloselt NBA tsentrilt tuju ära võtsid? Tass naljatlemisi: lõpuks ta ei julgenudki enam platsile tulla

Kotsar sõlmis suvel lepingu Euroliiga tiimi Vitoria Baskoniaga, Nurkic on seevastu aastaid mänginud NBA-s ja teinud seda edukalt. Alates 2017. aastast Portland Trail Blazersisse siirdumist on 213 cm pikkune ja 132 kg kaaluv Nurkic visanud NBA-s keskmiselt 14,6 punkti ja võtnud 9,9 lauapalli. Tema aastapalk hakkab sügisest olema 15,6 miljonit USA dollarit.

„Alguses me teatud määral polnud valmis Bosnia pakutavaks mänguks. Näiteks mul polnud varasemat kogemust niisuguse kaliibriga mängija vastu, kes NBA-s teeb pidevalt kaksikduubleid. Ka meeskonnal tervikuna võttis kohanemine natuke aega,“ sõnas 25 minutiga 21 punkti, 6 lauapalli ja 4 söötu kogunud Kotsar. Pärast mängu tunnistas eestlane, et korvi all Nurkiciga müramine võttis ta korralikult läbi.