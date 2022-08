Jukka Toijala: hakkame aru saama, kuidas tuleb mängida, et tulemust teha

„Kaks võitu annavad noorele võistkonnale enesekindlust. Kui me kogu aeg kaotaks, oleks see nõme. Hakkame aru saama, milline mängu iseloom meil peab olema, et tulemust teha. Mõne asja tegime täna paremini, aga mõnes on päris palju arenguruumi,“ rääkis Toijala.