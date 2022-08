Alasti tüdruksõpra juukseidpidi mööda hotelli koridori lohistanud NFL-i äss istub kohtupinki

Running backi positsioonil mänginud Frank Gore on Ameerika jalgpalli liiga NFL-i legend, kes 16 hooaega kestnud karjääris kandis palli 16 000 jardi, mis on kõigi aegade paremuselt kolmas tulemus. 2020. aasta järel Ameerika jalgpalliga lõpparve teinud mehest sai seejärel poksija, ent sel suvel sattus ta suurde pahandusse. Kui varem oli teada, et Gorel oli tüli naisterahvaga, siis avaldatud dokumentidest selgub, et asi oli märgatavalt tõsisem.