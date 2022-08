DELFI MÜNCHENIS | Eesti kümnevõistlejad alustavad EM-i. Õiglane: ei tohi kohe lõpptulemusele mõelda

Eesti kergejõustiku 12-liikmelisest koondisest on kahel esimesel võistluspäeval võistlustules koguni üheksa sportlast. Esmaspäeval on stardis maratoonarid Tiidrek Nurme, Roman Fosti ja Kaur Kivistik, samuti sprinter Karl Erik Nazarov. Kaugushüppes võistleb Hans-Christian Hausenberg, lisaks on kohe stardis kümnevõistlejad Maicel Uibo, Karel Tilga ja Janek Õiglane. Teisipäeval stardib 100 m tõkkejooksus Keiso Pedriks.

Eesti koondise peamised medalilootused on seotud just kümnevõistlejatega. Tilga ja Õiglase sõnul võivad heal päeval kõik eestlased medalimängu sekkuda. „Isiklike rekordite poolest oleme kõik vestluses sees,“ sõnas Tilga. „Tõsi, sel hooajal on mõned mehed väga heas vormis olnud, aga omad võimalused on meil kõigil kolmel.“