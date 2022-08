Korvpallikoondislane Matthias Tass profikarjääri esimesest lepingust: pidin päris palju mõtlema

„Mõtlema pidin päris palju,“ rääkis Tass Delfile. „See on üsna ebatavaline leping. Mitmeaastane, aga esimesel tuleb minna laenule. Aga laual olevatest variantidest tundus see minu, agendi ja teiste soovitajate hinnangul loogiline käik. Tegin selle ära ja nüüd näeb, kuhu laenule lähen. Midagi kindlat veel ei ole.“

Tassi sõnul on siiski mingi võimalus, et teda näeb juba sel hooajal Trento särgis. „Meeldisin Trento peatreenerile väga, aga neil olid pikad mehed selleks hooajaks võetud. Nende peamine huvi oli see, et mind lepingu teiseks aastaks ära kindlustada. Aga kui lähen laenule ja hooaja jooksul klubi näeb, et mõni pikk saab vigastada või keegi neile ei sobi, siis nad saavad nad alati mind Trentosse kutsuda,“ selgitas ta.