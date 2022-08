Dopinguküttidele valetanud tippjooksja sai seitsme aastase pikkuse võistluskeelu

Wambui väitis dopinguküttidele, et talle süstiti testosterooni võimendajat haiglas, kuhu ta sattus tänu peavalule ja keha tabanud nõrkusele. Keenia antidopingu agentuuri uurimine tuvastas aga, et 37-aastane naine ei käinud tema poolt esitatud kuupäevadel arstide vastuvõtul. Peagi tunnistas Wambui üles, et ta ajas jama.