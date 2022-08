DELFI VIDEO | Treenerite elu heas mõttes keerulisemaks teinud Hermet: meil on kõva sats, aga loomulikult tahan EM-ile saada

Hermet ütles Delfi videointervjuus, et võitlus 12 koondisekoha eest on pingeline ja tema eesmärk on selge. „EM-finaalturniir ei ole iga-aastane valikmängude aken. See on suur turniir, kuhu iga endast lugupidav professionaalne korvpallur tahab jõuda. Meil on kõva sats, aga loomulikult tahaks saada. Üritan endast parima anda,“ rääkis ta.